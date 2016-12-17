Допинг-тест Поветкина дал положительный результат

Допинг-тест российского боксера Александра Поветкина перед боем с канадским спортсменом Бермейном Стиверном показал наличие запрещенного вещества остарина, заявил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

- WBC был уведомлен Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг о наличии запрещенного вещества остарина у Александра Поветкина, - цитирует ТАСС заявление Сулеймана.

Ранее стало известно, Поветкин после паузы в карьере, связанной с разбирательством по делу о мельдонии, в субботу в Екатеринбурге проведет бой с канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.