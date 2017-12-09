Допинг-пробы российских конькобежцев проверят за пределами России

Допинг-пробы российских спортсменов по конькобежному спорту, которые будут выступать на чемпионате Европы-2018 в Коломне и чемпионате Европы-2018 в Москве, проверят в лабораториях за пределами России.

В заявлении Международного союза конькобежцев говорится: «Антидопинговые тестирования на этих турнирах будут проводиться международными независимыми органами, анализ проб будет проведен в аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораториях за пределами России».

Чемпионат Европы по конькобежному спорту пройдет с 5 по 7 января в Коломне. Чемпионат Европы по фигурному катанию состоится в столице с 15 по 21 января, передает «Газета.ru».