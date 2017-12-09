Допинг-пробы российских конькобежцев проверят за пределами России
Допинг-пробы российских спортсменов по конькобежному спорту, которые будут выступать на чемпионате Европы-2018 в Коломне и чемпионате Европы-2018 в Москве, проверят в лабораториях за пределами России.
В заявлении Международного союза конькобежцев говорится: «Антидопинговые тестирования на этих турнирах будут проводиться международными независимыми органами, анализ проб будет проведен в аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораториях за пределами России».
Чемпионат Европы по конькобежному спорту пройдет с 5 по 7 января в Коломне. Чемпионат Европы по фигурному катанию состоится в столице с 15 по 21 января, передает «Газета.ru».
Следующая новость Прощание с Леонидом Броневым состоится в «Ленкоме»
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии