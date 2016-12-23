В допинг-пробе Поветкина обнаружена ничтожно малая доза запрещенного вещества

Российский боксер Александр Поветкин может избежать дисквалификации, поскольку в его допинг-пробе, взятой 17 декабря, обнаружена ничтожно малая доза запрещенного вещества остарин. Концентрация составила всего 10 триллионных части на миллилитр.

- Доза запрещенного вещества в пробе Александра составила 10 пикограмм, это ничтожно малое количество, - сообщил ТАСС информированный источник.

Ранее сообщалось, что из-за проваленного Поветкиным допинг-теста Всемирный боксерский совет отказался санкционировать титульный бой «Русского витязя» против канадца Бермейна Стиверна.

По словам главы компании «Мир бокса» Андрея Рябинского, российская сторона согласилась на вскрытие пробы «Б». Он также отметил, что остарин мог попасть в организм Поветкина с пищей или со спортивным питанием.

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Места: Россия
События: спорт, допинг
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