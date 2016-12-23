В допинг-пробе «Б» боксера Поветкина запрещенных препаратов не обнаружено

Руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что допинг-проба «Б» российского боксера-тяжеловеса Александра Поветкина не подтвердила наличие в организме спортсмена запрещенных препаратов.

«Только что пришли результаты новой пробы Поветкина в Ассоциации по добровольному тестированию на допинг от 13 декабря. Все чисто, допинга нет», - цитирует ТАСС запись, сделанную Рябинским в твиттере.

Ранее информированные источники сообщили, что в допинг-пробе «А» содержалась ничтожно малая доза запрещенного вещества остарин. Его концентрация составила всего 10 триллионных части на миллилитр.

Тем не менее Всемирный боксерский совет отказался санкционировать титульный бой Поветкина против канадца Бермейна Стиверна.

Рябинский тогда заявил, что российская сторона согласилась на вскрытие пробы «Б» и отметил, что остарин мог попасть в организм Поветкина с пищей или со спортивным питанием.