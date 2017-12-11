Доноры крови получат скидки в ресторанах и фитнес-центрах

Доноры крови будут получать скидки в ресторанах, фитнес-центрах, стоматологических клиниках, а также смогут бесплатно посещать музеи и кино.

Узнать о скидках можно на сайте Всероссийской программы лояльности и в мобильном приложении Службы крови.

Кроме того, компании, участвующие во Всероссийской программе лояльности, смогут организовывать корпоративное донорство, проводя дни донора на своей территории с помощью выездной бригады Службы крови, сообщает ТАСС.