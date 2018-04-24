Донорам в столице будут платить больше
Власти Москвы решили повысить на 20% размер социальных выплатам гражданам-донорам. Соответствующее постановление принято президиумом столичного правительства.
В соответствии с документом, плата выплата за однократную донацию плазмы повышена с 3000 до 3600 рублей, крови – с 3400 до 4080 рублей, тромбоцитов – с 4800 до 5760 рублей.
Наряду с этим подняты размеры платы за неоднократные донации и денежных компенсаций вместо бесплатного питания, передает «Интерфакс».
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