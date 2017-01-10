Под Донецком развернулся бой между ополчением ДНР и Вооруженными силами Украины
Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку прорыва обороны ополчения ДНР в районе спартаковской промзоны на севере Донецка. Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании республики.
- ВСУ в 18:45 после артиллерийской подготовки с применением 122 мм снарядов предприняли попытку захвата тремя группами численностью по 10 человек наших позиций в районе промзоны. Наши подразделения были вынуждены открыть ответный огонь из стрелкового оружия, - цитирует представителя силовых структур ДНР Донецкое агентство новостей.
По предварительным данным, двое украинских военнослужащих погибли, еще трое получили ранения.
В настоящее время бой продолжается.
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