Донецкий суд заочно приговорил сотрудника МВД Украины к 14 годам лишения свободы

За применение к задержанным пыток и нанесение побоев Буденновский межрайонный суд Донецка заочно приговорил сотрудника МВД Украины Владимира Карася к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

- Буденновским межрайонным судом Донецка постановлен приговор в отношении Карася Владимира Владимирович, который своими умышленными действиями, выражавшимися в пытках, нанесении побоев, мучений с целью наказать за помощь ДНР, был приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказал Донецкому агентству новостей председатель Верховного суда ДНР Эдуард Якубовский.

По словам собеседника агентства, на рассмотрение Генеральной прокуратуры ДНР были направлены материалы о привлечении к уголовной ответственности ряда должностных лиц Украины, незаконно преследующих сторонников ДНР.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина, ДНР
Следующая новость Visa разрешила российским банкам брать комиссию за снятие наличных денег

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО