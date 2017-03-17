Донецкий суд заочно приговорил сотрудника МВД Украины к 14 годам лишения свободы

За применение к задержанным пыток и нанесение побоев Буденновский межрайонный суд Донецка заочно приговорил сотрудника МВД Украины Владимира Карася к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

- Буденновским межрайонным судом Донецка постановлен приговор в отношении Карася Владимира Владимирович, который своими умышленными действиями, выражавшимися в пытках, нанесении побоев, мучений с целью наказать за помощь ДНР, был приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказал Донецкому агентству новостей председатель Верховного суда ДНР Эдуард Якубовский.

По словам собеседника агентства, на рассмотрение Генеральной прокуратуры ДНР были направлены материалы о привлечении к уголовной ответственности ряда должностных лиц Украины, незаконно преследующих сторонников ДНР.