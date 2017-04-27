Донецкий губернатор предложил «вернуть» Ростовскую область Украине

Ростовская область должна «вернуться» в состав Украины, заявил глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его мнению, Донбасс — это Луганская и Ростовская области.

«Я, конечно, очень поддерживаю возвращение Ростовской области в лоно Украины, но пока что будем развивать то, что есть», — заявил Жебривский.

В июне 2016 года он предложил присоединить к Украине Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край. Ни один из них никогда не входил в состав Украины, сообщает «РИА Новости».