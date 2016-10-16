В Донецке убит командир ополчения ДНР Моторола

В Донецке по предварительным данным, убит один из командиров ополчения ДНР Арсен Павлов (позывной - Моторола). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Неназванный собеседник агентства рассказал ,что в лифте дома, где проживал Арсен Павлов сработало самодельное взрывное устройство. Сам ополченец предварительно находился в этот момент в эпицентре взрыва и получил травмы несовместимые с жизнью.

В покушении подозревается украинская диверсионно-разведывательная группа. На территории ДНР объявлен план по розыску подозреваемых. В самом Донецке усилен антитеррористический режим.