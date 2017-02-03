В Донецке сняли на видео бегство миссии ОБСЕ

Контролеры международной организации ОБСЕ на белых внедорожниках настолько поспешно покидали столицу самопровозглашенной республики в самый пик обострения ситуации, что некоторые горожане оценили это как бегство.

Один из местных жителей записал и выложил в сеть видео, на котором запечатлено, как три машины миссии ОБСЕ уезжают из города, сообщает РИА Новости.

Автор видео иронизирует над происходящим и отмечает, что представители ОБСЕ слишком уж торопятся, и их отъезд скорее похож на бегство.

"Вот наша доблестная ОБСЕ в Донецке. Одна, вторая машина, а вот и третья — с прицепом, уже с вещами", — добавил он.