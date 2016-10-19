В Донецке простились с Моторолой
В Донецке прошла церемония прощания с одним из командиров ополчения ДНР Арсением Павловым, известным также как Моторола. Простится с Павловым пришли около 50 тысяч человек.
Гроб с телом погибшего пронесли по центральной улице города. Проводить Моторолу в последний путь пришли и обычные жители, и представители руководства ДНР.
Арсения Павлова убили в лифте собственного дома, неизвестные привели в действие взрывное устройство. Руководство ДНР уверено в том, что это был теракт, а смерть командира ополчения была спланирована спецслужбами Украины.
Жители Донецка, граждане республики до сих пор возлагают цветы к подъезду дома, где произошла трагедия, сообщает РИА Новости.
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