В Донецке произошел взрыв на химзаводе

На территории завода химических изделий в Донецке прогремел взрыв. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

«По предварительной информации, около 10 утра произошел взрыв в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий (Куйбышевский район)… Причины устанавливаются с руководством завода», - цитирует «Интерфакс» сообщение администрации города.

Местные жители рассказали агентству, что в нескольких домах, расположенных поблизости от предприятия, в результате взрыва были выбиты стекла.

По данным СМИ, завод, ранее изготовлявший боеприпасы и промышленные взрывчатые вещества, в настоящее время не работает.