В Донецке произошел взрыв на химзаводе
На территории завода химических изделий в Донецке прогремел взрыв. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
«По предварительной информации, около 10 утра произошел взрыв в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий (Куйбышевский район)… Причины устанавливаются с руководством завода», - цитирует «Интерфакс» сообщение администрации города.
Местные жители рассказали агентству, что в нескольких домах, расположенных поблизости от предприятия, в результате взрыва были выбиты стекла.
По данным СМИ, завод, ранее изготовлявший боеприпасы и промышленные взрывчатые вещества, в настоящее время не работает.
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