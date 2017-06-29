В Донецке обрушилось здание вуза

В Донецке из-за дождя частично обрушилось одно из зданий национального университета экономики и торговли.

Источник в силовых структурах самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказал ДАН, что причиной инцидента стал подмыв конструкций здания. Он подчеркнул, что сообщения о произошедшем в вузе взрыве, которые ранее появились в некоторых СМИ, не соответствуют действительности.

Собеседник агентства добавил, что в результате происшествия пострадал один человек – женщина, работавшая в упомянутом здании сторожем. В настоящее время она находится в больнице.