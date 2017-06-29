В Донецке обрушилось здание вуза
В Донецке из-за дождя частично обрушилось одно из зданий национального университета экономики и торговли.
Источник в силовых структурах самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказал ДАН, что причиной инцидента стал подмыв конструкций здания. Он подчеркнул, что сообщения о произошедшем в вузе взрыве, которые ранее появились в некоторых СМИ, не соответствуют действительности.
Собеседник агентства добавил, что в результате происшествия пострадал один человек – женщина, работавшая в упомянутом здании сторожем. В настоящее время она находится в больнице.
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