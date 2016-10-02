В Донецке и Луганске начались первые в истории Донбасса праймериз

На территории Донецкой и Луганской народных республик открылись избирательные участки и началось первое в истории Донбасса предварительное голосование.

В частности, в ДНР будут выбирать мэра Донецка (зарегистрировано пять кандидатов), депутатов горсовета (141 кандидат на 64 места), депутатов местных советов, а также глав поселков Александровка, Андреевка, Еленовка, Ларино, Любовка Старомихайловка и города Моспино (все административно подчинены районам Донецка), - сообщает Донецкое агентство новостей.

Избирательные участки закроются в 20:00 по московскому времени.

Как подчеркнули в Избиркоме, цель праймериз - выявить тех, кто пользуются подлинным авторитетом среди населения перед местными выборами в Донбассе.