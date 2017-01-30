Донецкая фильтровальная станция обесточена в результате обстрела со стороны ВСУ

Генеральный директор компании «Вода Донбасса» Олег Мокрый сообщил о том, что вечером в понедельник в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины была обесточена Донецкая фильтровальная станция.

- Только что была обесточена фильтровальная станция. Учитывая, что обстрелы в этом районе не прекращались ни на минуту, предполагаем, что в окрестностях могут быть повреждены линии электропередачи, — цитирует Мокрого Донецкое агентство новостей.

По словам собеседника агентства, работники коммунальных служб переключают подачу воды в Донецк и прилегающие поселки на резервные линии водоснабжения. Глава компании сообщил также, что дополнительные сложности создает то, что в районе аварии не работает сотовая связь.

Ранее территория ДФС попала под обстрел, снаряд угодил в крышу здания реагентного хозяйства. Огонь по станции велся из артиллерийского орудия калибром 122 миллиметра.

В декабре в ДНР обратили внимание ОБСЕ на то, что ВСУ подготовили позиции вблизи фильтровальной станции.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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