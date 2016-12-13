Донецк обвинил Киев в манипулировании списками подлежащих обмену пленных

Киев манипулирует списками незаконно удерживаемых сторонников ДНР, чтобы не включать их в списки обмена. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.

- Украинская сторона неоднократно манипулирует списками удерживаемых лиц, отказываясь подтверждать заявленных нами для обмена людей. По данному факту мною было написано официальное письмо уполномоченным представителям украинской стороны в гуманитарной подгруппе, а также представителям международной общественности. Надеюсь, что представители ООН и Международного Комитета Красного Креста незамедлительно отреагируют на мое обращение и примут соответствующие меры, - цитирует Морозову Донецкое агентство новостей.

Омбудсмен подчеркнула, что только принятие Киевом закона об амнистии, как это предписано Минскими соглашениями, позволит решить эту проблему.

Ранее, 12 декабря Морозова сообщила о том, что сотрудники Службы безопасности Украины вынуждают пленных сторонников ДНР письменно отказываться от обмена.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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