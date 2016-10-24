Донецк и Луганск выступили против вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе

Руководители Донецкой и Луганской народных республик категорически возражают против возможного введения вооруженной миссии ОБСЕ в зону конфликта в Донбассе. Об этом заявил полпред ДНР в Контактной группе Денис Пушилин.

- ДНР и ЛНР выпутают категорически против нахождения вооруженных формирований ОБСЕ на территории провозглашенных республик. Это позиция не только руководства республик, но и наших граждан. Подтверждение тому – недавние многотысячные демонстрации, на которых наши граждане четко заявили свой протест этим инициативам Порошенко, - цитирует ТАСС выступление Пушилина на круглом столе, посвященном обсуждению итогов заседания лидеров «нормандской четверки» в Берлине.

Ранее сообщалось, что на совещании в столице Германии лидеры России, Германии, Франции и Украины договорились о «дорожной карте» выполнения Минских соглашений, одним из пунктов которой должно стать введение в зону конфликта в Донбассе вооруженной миссии ОБСЕ.