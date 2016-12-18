В Донбассе заявили о попытке прорыва украинских военных

В Луганской народной республике заявили, что украинские военные предприняли попытку прорыва. Представители ЛНР заявили, что со стороны ВСУ погибли 10 человек.

Еще около 20 военных Киева ранены. Со стороны ополченцев пропали без вести два человека, еще двое ранены, сообщает ТАСС. ВСУ потеряли не менее двух единиц техники.

Бой произошел возле населенного пункта Калиновка вблизи Дебальцево. На данный момент противостояние остановлено.