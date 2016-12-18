В Донбассе заявили о попытке прорыва украинских военных
В Луганской народной республике заявили, что украинские военные предприняли попытку прорыва. Представители ЛНР заявили, что со стороны ВСУ погибли 10 человек.
Еще около 20 военных Киева ранены. Со стороны ополченцев пропали без вести два человека, еще двое ранены, сообщает ТАСС. ВСУ потеряли не менее двух единиц техники.
Бой произошел возле населенного пункта Калиновка вблизи Дебальцево. На данный момент противостояние остановлено.
Следующая новость Два крупных торговых центра эвакуировали в Риге
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии