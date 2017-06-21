На Донбассе установится двухмесячное перемирие

Контактная группа по Украине в Минске условилась о перемирии на Донбассе на срок около двух месяцев.

Режим прекращения огня начнет действовать с 24 июня и продлится до конца августа. Перемирие будет введено на время уборки урожая, передает «Интерфакс» со ссылкой на помощника полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Викторию Талакину.

По ее словам, Пушилин сделал акцент на разработке механизмов поддержания режима тишины. Залогом устойчивого перемирия он назвал отвод вооружений и воинских подразделений сначала на пилотных участках, а затем и по всей линии соприкосновения.

Конфликт на востоке Украины продолжается в течение трех лет. Ранее в Киеве заявили о намерении отказаться от режима антитеррористической операции и перейти на новый формат защиты от якобы российской агрессии.