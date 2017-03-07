В Донбассе снайпер отправил на тот свет фаворита правосеков
Популярный среди украинских правых экстремистов боевик Алексей Руфимский из штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса погиб от пули снайпера.
Инцидент произошел в так называемой «зоне АТО» на территории Донбасса. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Украинскую правду», Руфимского (позывной «Старый») застрелил снайпер ополченцев ДНР.
Руфимский считался одним из лучших бойцов военного крыла ультраправого движения «Правый сектор» (запрещено в РФ) – так называемого Добровольческого украинского корпуса.
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