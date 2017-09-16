В Донбассе прокомментировали предложение Ангелы Меркель ввести миротворцев

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что если бы Германия, Франция и США не помогали Украине так много, то конфликт мог быть давно разрешен.

В интервью RT он заявил, что инициатива разместить миротворческую силу ООН в Донбассе содержит завуалированные цели Запада. При этом он подчеркнул, что ситуация в самопровозглашенных республиках спокойная, поэтому они не нуждаются в миротворцах.

Для западных стран, добавляет агентство «URA.RU», в приоритете политические корыстные интересы, а не интересы граждан Донбасса.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает предложение России о размещении на востоке Украины миротворцев для защиты наблюдателей ОБСЕ «интересным». Однако она отметила, что это не станет поводом для смягчения санкций в отношении России.

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