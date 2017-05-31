На Донбассе объявлен день тишины
Командование украинской армии установило режим тишины на Донбассе сроком на одни сутки.
Он будет действовать с 00:00 1 июня до 00:00 2 июня, сообщается на странице в Facebook пресс-центра штаба антитеррористической операции (АТО). В этот период украинским военным запрещено использовать все виды вооружения и боеприпасов. Однако запрет может быть нарушен, если возникнет угроза жизни военнослужащих или мирных жителей со стороны ополченцев.
Режим тишины объявлялся на Донбассе неоднократно. При этом враждующие стороны постоянно обвиняли друг друга в его нарушении.
Следующая новость Закончилось судебное следствие по делу Немцова
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии