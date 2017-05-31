На Донбассе объявлен день тишины

Командование украинской армии установило режим тишины на Донбассе сроком на одни сутки.

Он будет действовать с 00:00 1 июня до 00:00 2 июня, сообщается на странице в Facebook пресс-центра штаба антитеррористической операции (АТО). В этот период украинским военным запрещено использовать все виды вооружения и боеприпасов. Однако запрет может быть нарушен, если возникнет угроза жизни военнослужащих или мирных жителей со стороны ополченцев.

Режим тишины объявлялся на Донбассе неоднократно. При этом враждующие стороны постоянно обвиняли друг друга в его нарушении.