В Донбассе объявили четырехчасовое прекращение огня

В Донбассе договорились о прекращении огня на четыре часа для ремонта линий электропередач, пострадавших в результате обстрелов накануне. Стороны согласовали проведение восстановительных работ с 12.00 до 16.00 мск в Авдеевке.

В Государственной службе Украины по линии электропередач сообщили, что к работам привлечены 128 человек и 32 единицы техники.

В конце января-начале февраля район Авдеевки около недели находился без света. Ремонтные работы тогда не могли быть проведены из-за того, что обстрелы не прекращались. Теплом и водой жителей Авдеевки обеспечивал коксохимический завод, - сообщает РИА Новости.