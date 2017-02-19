В Донбассе объявили четырехчасовое прекращение огня
В Донбассе договорились о прекращении огня на четыре часа для ремонта линий электропередач, пострадавших в результате обстрелов накануне. Стороны согласовали проведение восстановительных работ с 12.00 до 16.00 мск в Авдеевке.
В Государственной службе Украины по линии электропередач сообщили, что к работам привлечены 128 человек и 32 единицы техники.
В конце января-начале февраля район Авдеевки около недели находился без света. Ремонтные работы тогда не могли быть проведены из-за того, что обстрелы не прекращались. Теплом и водой жителей Авдеевки обеспечивал коксохимический завод, - сообщает РИА Новости.
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