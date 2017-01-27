В ВСУ в Донбассе за неделю погибло восемь и дезертировало 14 человек

За прошедшую неделю небоевые потери Вооруженных силы Украины в зоне так называемой антитеррористической операции в Донбассе составили восемь человек погибшими, 16 человек ранеными, еще 14 человек дезертировали. Такую статистику привел журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

- Украинские военнослужащие относятся к службе, как к временному заработку и не изъявляют желания продлевать и подписывать контракты на длительные сроки, – цитирует Марочко ЛуганскИнформЦентр.

Майор сообщил, что Народная милиция продолжает «фиксировать факты коллективных отказов от выполнения преступных приказов, дезертирства, членовредительства и рост небоевых потерь в Вооруженных силах Украины и национальной гвардии из-за низкого морально-психологического состояния личного состава».

- На прошедшей неделе офицер 54-й бригады ВСУ в связи с отказом командования бригады о переводе к новому месту службы, переносом ротационных мероприятий и боязни быть отправленным в район Светлодарской дуги совершил выстрел в мягкие ткани правого бедра, после чего был госпитализирован, – рассказал Марочко.

- В районе населенного пункта Счастье военнослужащий 14-й бригады Вооруженных сил Украины лейтенант Сытник, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел в кювет, в результате чего пассажир, также являющийся военнослужащим ВСУ, получил травмы, несовместимые с жизнью, – отметил представитель Народной милиции.

- В районе населенного пункта Тошковка при несоблюдении скоростного режима и дистанции при движении колонны на марше в результате наезда грузового автомобиля на гаубицу Д-30 погиб военнослужащий рядовой Перепеленко – водитель 93-й бригады ВСУ. Командиром бригады Николюком принято решение о данном происшествии вышестоящему командованию не докладывать, инцидент был исчерпан в отделе кадров бригады путем уничтожения карточки с личным делом, – добавил Марочко.

Кроме того, «на прошедшей неделе в зоне так называемой АТО самовольно покинули места несения службы 14 военнослужащих 14-й, 24-й, 54-й и 93-й бригад Вооруженных сил Украины».

- Таким образом, мы можем видеть, что штаб АТО по-прежнему продолжает обманывать граждан Украины, скрывая истинные масштабы потерь ВСУ. По официальным данным, потери ВСУ – один погибший и десять раненых, – отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.