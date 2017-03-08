В Донбассе наемники ВСУ и правосеки перестреляли друг друга из-за контрабанды
Двое военнослужащих погибли в районе поселка Мироновский в результате перестрелки между наемниками «Грузинского батальона» ВСУ и боевиками «Правого сектора» (запрещен в РФ).
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, недалеко от разграничительной линии в Донбассе у населенного пункта Мироновский наемники и боевики-праворадикалы в ходе передела сфер влияния в среде контрабандистов вступили в огневое соприкосновение, пишет сайт РЕН ТВ со ссылкой на РИА Новости.
По информации представителя правоохранительных органов ЛНР, во время перестрелки были убиты двое украинских военнослужащих.
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