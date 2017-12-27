На Донбассе не досчитались пленных при обмене
В Донбассе при обмене пленными между Украиной и ДНР 43 человека из 306 не приехали на встречу.
Отмечается, что они отбыли наказание и были освобождены из-под стражи.
Также часть людей, которые приехали на обмен, отказываются возвращаться на неподконтрольные Киеву территории Луганской и Донецкой областей. Таких граждан чуть более десяти человек.
Сегодня днем начался обмен пленными между украинской стороной и республиками Донбасса, передает Interfax.
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