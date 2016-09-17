В Донбасс отправится очередной гумконвой

56-ой гуманитарный конвой отправится в Донбасс из России. Колонна формируется на базе Донского спасательного центра МЧС.

– Сегодня из Ногинского спасательного центра МЧС в Ростовскую область отправились автомобили с грузом гуманитарной помощи, которые войдут в состав очередной колонны МЧС для Донбасса, – рассказали в МЧС РФ.

Ожидается, что в Донецкую и Луганскую республику продукты питания, стройматериалы и предметы первой необходимости, сообщает РИА «Новости».