В Донбасс отправится очередной гумконвой
56-ой гуманитарный конвой отправится в Донбасс из России. Колонна формируется на базе Донского спасательного центра МЧС.
– Сегодня из Ногинского спасательного центра МЧС в Ростовскую область отправились автомобили с грузом гуманитарной помощи, которые войдут в состав очередной колонны МЧС для Донбасса, – рассказали в МЧС РФ.
Ожидается, что в Донецкую и Луганскую республику продукты питания, стройматериалы и предметы первой необходимости, сообщает РИА «Новости».
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