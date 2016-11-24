На Донбасс отправилась 58- колонна с гуманитарной помощью

МЧС России отправило на Донбасс очередную, 58-ю по счету, колонну с гуманитарным грузом общим весом свыше 400 тонн.

Колонна из 50 белых «КамАЗов» выехала из Ростовской области. Она доставит жителям Донбасса продукты питания, строительные материалы, школьные учебники, передает «ТВ Центр». Гуманитарный груз был собран профсоюзными организациями из разных регионов РФ.

Следующую колонную с гумпомощью ведомство планирует отправить на Донбасс в декабре.