Дональду Трампу не понравилась злоба лидера КНДР
Президент США Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня.
Свое решение Трамп объяснил тем, что усмотрел в последних заявлениях главы КНДР «необычайную злобу и открытую враждебность». Вместе с тем он выразил надежду на то, что встреча все-таки состоится в другой раз.
Президент США также поблагодарил Ким Чен Ына за освобождение своих соотечественников. По его словам, в Вашингтоне оценили этот «красивый жест», сообщает «Интерфакс».
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