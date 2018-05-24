Дональду Трампу не понравилась злоба лидера КНДР

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня.

Свое решение Трамп объяснил тем, что усмотрел в последних заявлениях главы КНДР «необычайную злобу и открытую враждебность». Вместе с тем он выразил надежду на то, что встреча все-таки состоится в другой раз.

Президент США также поблагодарил Ким Чен Ына за освобождение своих соотечественников. По его словам, в Вашингтоне оценили этот «красивый жест», сообщает «Интерфакс».