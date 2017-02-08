Дональду Трампу дали не того пресс-секретаря

Руководитель пресс-службы новой администрации США оказался не тем человеком, какого на этой должности рассчитывал увидеть американский президент.

В первые две недели на посту президента Дональд Трамп разочаровался в работе своего пресс-секретаря Шоне Спайсере, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CNN.

В то же время, Спайсер одновременно выполняет работу двух должностных лиц – пресс-секретаря и директора по коммуникациям. И сначала предполагалось, что директором по коммуникациям станет официальный представитель переходной администрации Трампа - Джейсон Миллер. Но он уволился.

Есть также информация, что кресло место пресс-секретаря планировала занять Келлиэнн Конуэй, получившая в итоге статус советника президента. Сам президент Трамп винит в кадровом просчете руководителя аппарата администрации Райнса Прибуса, который уже принялся исправлять ситуацию.

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