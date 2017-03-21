Дональда Туска обвинили в дипломатической измене

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич заподозрил главу Евросовета Дональда Туска в совершении дипломатической измены. Свои подозрения он изложил Национальной прокуратуре Польши.

Министр уточнил, что Туск мог совершить указанное преступление в 2010-2014 годах, когда занимал пост главы правительства страны. Связано оно с расследованием причин и обстоятельств катастрофы самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. В чем именно состояла измена Туска министр не уточнил.

Незадолго до этого он также обвинил главу Евросовета в совершении преступления при проведении торгов на ремонт президентского борта. Согласно УК Польши, за дипломатическую измену предусмотрено наказание в виде 10 лет лишения свободы.