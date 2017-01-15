Дональда Туска обвинили в антипольской риторике

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский обвинил в антипольских высказываниях экс-премьера страны и главу Евросовета Дональда Туска.

«Это первый раз, когда европейский чиновник выступает против своей собственной страны. Это действительно невероятное событие», - заявил Ващиковский в интервью изданию wPolityce. Таким образом он прокомментировал слова главы Евросовета, выразившего сомнения в законности принятия бюджета в Польше.

Ранее Туск выступил с критикой в адрес властей Польши и призвал их к немедленному разрешению парламентского кризиса.