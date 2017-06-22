У Дональда Трампа появились вопросы к Бараку Обаме

Президент США Дональд Трамп задался вопросом, почему администрация Барака Обамы не остановила попытки России вмешаться в президентские выборы в США.

«Если Россия так упорно трудилась над Выборами 2016 года, в то время как администрация Обамы была у власти, почему они не остановили их»? – написал Трамп на своей странице в twitter, добавив, что экс-советник по вопросам национальной безопасности Джей Джонсон подтвердил, что между Трампом и Россией не было никакой прямой связи.

Кроме того, действующий президент США отметил, что экс-глава Министерства Национальной Безопасности (МВБ) США Джей Джонсон заявлял, что ожидал от России вмешательства в выборы в США, но никакой связи между штабом Трампа и РФ выявлено не было.

Ранее спецслужбы США обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. Российские власти неоднократно опровергали эти обвинения, называя их голословными, сообщает «РИА Новости».

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Теги:
Места: Россия, США
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