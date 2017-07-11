Дональда Трампа может сменить Дуэйн Джонсон

Рестлер в прошлом, а ныне звезда Голливуда Дуэйн Джонсон («Скала») выдвинут на пост президента США.

Документы на участие в президентской кампании 2020 года поданы от имен Джонсона неким Кентоном Тилфордом, сообщает издание The Independent. В настоящее время чиновники Федеральной избириательной комиссии выясняют, какое отношение этот человек может иметь к актеру.

Ранее Джонсон не раз высказывал намерение податься в политику. Он не исключал возможности побороться за пост главы государства. При этом актер не уточнял, когда именно предполагает сменить род деятельности.