Дональд Трамп заявил о «вовлеченности» в дела Украины

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил лидера США Дональда Трампа за вовлеченность Вашингтона в дела Украины.

В ответ Трамп заявил, что «для него большая честь» приветствовать лидера Украины, страны, в дела которой «мы очень вовлечены».

Сегодня в Вашингтоне прошла встреча президентов США и Украины. В переговорах также принимали участие вице-президент США Майк Пенс и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер, сообщает «РИА Новости».