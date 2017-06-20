Дональд Трамп заявил о «вовлеченности» в дела Украины
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил лидера США Дональда Трампа за вовлеченность Вашингтона в дела Украины.
В ответ Трамп заявил, что «для него большая честь» приветствовать лидера Украины, страны, в дела которой «мы очень вовлечены».
Сегодня в Вашингтоне прошла встреча президентов США и Украины. В переговорах также принимали участие вице-президент США Майк Пенс и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер, сообщает «РИА Новости».
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