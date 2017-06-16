Дональд Трамп заявил о росте своей популярности
Президент Дональд Трамп заявил о росте своей популярности у граждан США.
Он назвал «отличной новостью» результаты опроса общественного мнения в США, зафиксировавшие рост его рейтинга.
По данным исследования, рейтинг популярности Трампа поднялся до отметки 50 процентов. В конце мая рейтинг американского главы составлял 48 процентов, сообщает ТАСС.
Следующая новость Американцы верят в шоколадное молоко от коричневой коровы
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии