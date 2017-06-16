Президент Дональд Трамп заявил о росте своей популярности у граждан США.

Он назвал «отличной новостью» результаты опроса общественного мнения в США, зафиксировавшие рост его рейтинга.

По данным исследования, рейтинг популярности Трампа поднялся до отметки 50 процентов. В конце мая рейтинг американского главы составлял 48 процентов, сообщает ТАСС.