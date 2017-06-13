Дональд Трамп запретил Стивену Кингу читать его твиты

Американский писатель Стивен Кинг сообщил, что президент США Дональд Трамп заблокировал ему доступ в вой Twitter.

В своем микроблоге литератор пошутил, что подумывает о самоубийстве в связи с этим. Один из пользователей поддержал Кинга, отметив, что Трамп блокирует всех, кто не согласен с его точкой зрения и высказывает критику.

Ранее литератор, прославившийся своими романами ужасов, написал, что допуск трампа к ядерной кнопке страшнее любого из его произведений.