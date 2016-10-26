Дональд Трамп взял реванш у Хиллари Клинтон в штате Флорида
Согласно данным социологических опросов, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп является лидером гонки в штате Флорида, где за него готовы проголосовать 45 процентов жителей.
Кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон во Флориде поддержат 43 процента избирателей, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные агентства Bloomberg.
Победа во Флориде даст любому кандидату 29 голосов выборщиков. Для того чтобы победить в голосовании, необходимо набрать минимум 270 голосов.
Выборы президента США состоятся 8 ноября и пройдут в два этапа. На втором этапе, который считается формальным, будут голосовать выборщики от каждого штата.
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