Дональд Трамп выбрал послом США в России востоковеда

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на роль посла в России.

57-летний Джон Хантсман является сыном миллиардера-промышленника, чья компания «Huntsman International LLC» в настоящее время имеет несколько предприятий в России, в том числе заводы, производящие пигменты и полиуретаны.

Джон Хантсман возглавлял американское диппредставительство в Сингапуре в 1992-1993 годах.

После Сингапура Хантсман, который свободно говорит по-китайски, занимал аналогичный пост в Пекине с 2009 по 2011 году при президенте Бараке Обаме, прежде чем вернуться в США, чтобы в 2012 году баллотироваться на пост главы Белого дома.

Джон Хантсман является отцом семерых детей, в том числе двух приемных дочерей из Китая и Индии, сообщает RG.ru.