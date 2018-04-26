Дональд Трамп ввел пошлины на алюминий из-за России
Президент США Дональд трамп заявил, что введение таможенных пошлин на алюминий – часть его жесткой политики в отношении России.
Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что из всех президентов США он занимает наиболее жесткую позицию по отношению к РФ. «Начиная с военной сферы и заканчивая нефтью, да и многое другое: таможенные пошлины на алюминий, поскольку они направляли нам много алюминия», - цитирует его ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.
Пошлины на сталь и алюминий (25% и 10% соответственно) Вашингтон ввел в конце марта. Австралия, Бразилия, Канада, страны ЕС и еще ряд государств получили отсрочку по их уплате до 1 мая.
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