Дональд Трамп ввел новые санкции против КНДР
Президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Северной Кореи.
По его словам, дополнительные масштабные санкции против КНДР будут введены уже сегодня.
Такое решение Трамп принял после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу провокационных действий Северной Кореи.
Кроме того, американский лидер призвал своего китайского коллегу использовать все имеющиеся рычаги, чтобы убедить Пхеньян «прекратить свои провокации и вернуться на путь денуклеаризации».
В ночь на 29 ноября КНДР провела очередные ракетные испытания, запустив межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», которая упала в исключительной экономической зоне Японии, сообщает «РИА Новости».
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