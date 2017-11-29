Дональд Трамп ввел новые санкции против КНДР

Президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Северной Кореи.

По его словам, дополнительные масштабные санкции против КНДР будут введены уже сегодня.

Такое решение Трамп принял после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу провокационных действий Северной Кореи.

Кроме того, американский лидер призвал своего китайского коллегу использовать все имеющиеся рычаги, чтобы убедить Пхеньян «прекратить свои провокации и вернуться на путь денуклеаризации».

В ночь на 29 ноября КНДР провела очередные ракетные испытания, запустив межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», которая упала в исключительной экономической зоне Японии, сообщает «РИА Новости».