Дональд Трамп вступил в должность президента США
Торжественная церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа состоялась на ступенях Капитолия. Он принес присягу на верность конституции и стране.
- Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и по мере своих сил охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог, - цитирует Трампа ТАСС.
Эту традиционную фразу Трамп произнес, положив левую руку на Библию, которую держал перед ним председатель Верховного суда США Джон Робертс.
- Примите мои поздравления, господин президент, - сказал Робертс.
Сразу после этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий.
Минутами ранее - в точном соответствии с традицией - присягу принес 57-летний вице-президент США Майкл Пенс.
Таким образом, в полдень (20:00 мск) начался отсчет четырехлетнего срока правления администрации Трампа.
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