Дональд Трамп вдохнул новую жизнь в «тюремную экономику»

Намерение нового главы Белого дома активно и решительно бороться с нелегальной иммиграцией придало мощный импульс развитию системы частных тюрем - акции лидеров этой индустрии выросли более, чем на 100%, а в случае ужесточения миграционных законов Штатам понадобятся не менее двух десятков новых тюрем.

Сразу после избрания Дональда Трампа президентом США буквально взлетели акции тюремных компаний CoreCivic и Geo Group – на 118% и на 83 процента соответственно, пишет «Газета.ру».

По мнению авторов издания, ужесточение законов и контроля за их соблюдением, более длительное тюремное заключение — для частных тюрем это путь к прибыли. В лице Трампа и выбранного им генерального прокурора, сенатора Джеффа Сешнса, тюремный бизнес получил большую поддержку в Вашингтоне.

«Нам стоит ожидать массового усиления использования системы уголовного правосудия для борьбы с иммиграцией», — цитирует «Газета.ру» Джона Сэндвега, экс-главу иммиграционной и таможенной полиции США.