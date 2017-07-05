Дональд Трамп устроил пикник в День независимости США
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья организовали барбекю на Южной лужайке Белого дома в честь Дня независимости США.
Как уточняется в материале, на пикник были приглашены военнослужащие и члены их семей. На мероприятии выступил оркестр корпуса Морской пехоты США.
В торжествах также принимал участие вице-президент Майк Пенс и его супруга Карен, сообщает «Национальная служба новостей».
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