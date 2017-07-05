Дональд Трамп устроил пикник в День независимости США

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья организовали барбекю на Южной лужайке Белого дома в честь Дня независимости США.

Как уточняется в материале, на пикник были приглашены военнослужащие и члены их семей. На мероприятии выступил оркестр корпуса Морской пехоты США.

В торжествах также принимал участие вице-президент Майк Пенс и его супруга Карен, сообщает «Национальная служба новостей».