Дональд Трамп устроил пикник в День независимости США

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья организовали барбекю на Южной лужайке Белого дома в честь Дня независимости США.

Как уточняется в материале, на пикник были приглашены военнослужащие и члены их семей. На мероприятии выступил оркестр корпуса Морской пехоты США.

В торжествах также принимал участие вице-президент Майк Пенс и его супруга Карен, сообщает «Национальная служба новостей».

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