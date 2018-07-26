Дональд Трамп «уронил» акции Twitter

Президент США Дональд Трамп обвинил популярную сеть микроблогов Twitter в блокировке персональных страниц видных представителей Республиканской партии.

Сразу после публикации сообщения Трампа котировки Twitter снизились почти на 4 процента.

«Twitter осуществляет «теневую блокировку» ведущих республиканцев. Это нехорошо. Мы незамедлительно изучим эту дискриминационную и незаконную практику. Очень много жалоб», - написал лидер США.

Ранее конгрессмен-республиканец Мэттью Гаец обвинил Twitter в «скрытой блокировке» его страницы, сообщает «360».