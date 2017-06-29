Дональд Трамп ужесточил в США контроль над мусульманами

Новые правила выдачи виз для граждан Сирии, Судана, Сомали, Ливии, Ирана и Йемена введены в США с подачи президента Дональда Трампа.

Теперь для получения визы граждане этих стран должны будут подтвердить, что у них имеются семейные или деловые связи в США.

Более того, новые визовые правила будут касаться и всех беженцев.

Если свидетельства предоставлены не будут – во въезде в страну будет отказано.

Ранее выданные визы гражданам любых стран аннулироваться не будут, отмечает Interfax.