Дональд Трамп ужесточил в США контроль над мусульманами
Новые правила выдачи виз для граждан Сирии, Судана, Сомали, Ливии, Ирана и Йемена введены в США с подачи президента Дональда Трампа.
Теперь для получения визы граждане этих стран должны будут подтвердить, что у них имеются семейные или деловые связи в США.
Более того, новые визовые правила будут касаться и всех беженцев.
Если свидетельства предоставлены не будут – во въезде в страну будет отказано.
Ранее выданные визы гражданам любых стран аннулироваться не будут, отмечает Interfax.
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