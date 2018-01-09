Дональд Трамп стал героем нового мультсериала в США

Президент США Дональд Трамп стал главным героем нового юмористического анимационного сериала «Наш мультяшный президент», который выходит на экраны США 11 февраля 2018 года.

Трейлер сериала уже выложен в открытом доступе в сети.

Создатели сериала заявила, что он будет показывать «типичные дни» Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов, сообщает Regnum.

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