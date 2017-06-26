Дональд Трамп стал самым влиятельным в интернете

Президент США Дональд Трамп стал самым влиятельным человеком в интернете по версии американского журнала Time.

В список людей, оказывающих «глобальное влияние на социальные медиа», а также задающих тон и направление мировым новостям также вошли британская писательница Джоан Роулинг, являющаяся автором книг про Гарри Поттера, американские певицы Рианна и Кэти Перри, российский оппозиционер Алексей Навальный, модель из США Ким Кардашьян, а также семилетняя девочка блогер из Сирии Бана Алабед, известная своей критикой сирийской власти, возглавляемой Башаром Асадом.

По мнению издания, Дональд Трамп является «мировым лидером с самым большим числом подписчиков в Twitter». При этом Time утверждает, что с помощью соцсети американский лидер доносит свои послания так, как он считает нужным. При этом, по мнению издания, записи в Twitter порой вредят Трампу, сообщает ТАСС.