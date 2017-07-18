Дональд Трамп разочарован провалом отмены Obamacare
Президент США Дональд Трамп разочарован провалом отмены реформы здравоохранения Obamacare.
По его словам, реформа стала «полным провалом» и в конце концов потерпит неудачу.
«Мы не признаем ее. Я не признаю ее. Я могу заверить вас, что республиканцы не признают ее», — заявил Трамп журналистам, подчеркнув, что для отмены реформы не хватило поддержки демократов.
Республиканцы неоднократно пытались отменить Obamacare. Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании называл это одной из своих ключевых задач.
По мнению главы США, отмена реформы позволит властям страны создать более свободный и открытый рынок медицинского страхования, сообщает RT.
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